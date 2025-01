Exploitation du Gaz/Économie du Tourisme : Yannick PHILIP tire sur la sonnette d’alarme

21/01/2025 15:06

NDARINFO.COM

Le promoteur de l'Hôtel de la Poste a évoqué mardi les enjeux et défis du secteur touristique de la ville dans un contexte d’exploitation du projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA).« À ce jour, la seule source de revenus semble résider dans la simple contemplation de la plateforme touristique, tandis que toute la logistique continue de s'organiser depuis Dakar », a-t-il déclaré dans un post sur Facebook.Il révèle qu'environ 28 000 nuitées ont échappé au secteur hôtelier, engendrant une perte considérable estimée à 2 milliards 800 millions de CFA, sans compter les dépenses additionnelles qui auraient pu bénéficier aux commerces locaux et à l'économie. "Ces chiffres reflètent non seulement une opportunité manquée pour les hôteliers, mais aussi un manque à gagner pour tout un écosystème économique", a-t-il indiquéL'hôtelier pointe également du doigt le transport aérien, mettant en avant l'inefficacité des services d'hélicoptères opérant depuis Yoff. Alors que l'aéroport Ousmane Masseck NDIAYE de Saint-Louis reste, selon ses mots, "une coquille vide".Une situation qui entrave l'accès à la ville pour les touristes d’affaires, aggravant encore la régression du secteur. Yannick PHILIP interpelle les députés de Saint-Louis sur la nécessité de porter le plaidoyer devant l’hémicycle pour renforcer le tissu économique et social local.Réagissant sur, il assure que "les concertations ont leur place, mais il est temps d'envisager des solutions tangibles qui répondent à la réalité de notre secteur touristique".