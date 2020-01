Exploitation des ressources minières : Au Sénégal, les entreprises étrangères «Doublent» les locales

Le rapport de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) portant sur l’année fiscale 2018 va au-delà des 122, 2 milliards de revenus tirés du secteur extractif. L’autre chiffre clé à retenir du rapport 2018 est l’enveloppe de 999 milliards payés aux fournisseurs de biens et services par les entreprises pétrolières et minières du périmètre de réconciliation. 5 825 fournisseurs ont été sollicités dont 4 040 nationaux qui n’ont pu capter que 445 milliards de FCfa.



C’est neuf (09) fois plus que les contributions du secteur au budget de l’Etat. Autrement dit, les recettes extractives s’élèvent à 122,2 milliards FCfa dont 110 milliards de contribution au budget de l’Etat, alors que les montants payés aux fournisseurs de biens et services par les entreprises pétrolières et minières du périmètre de réconciliation, sont estimés à 999 milliards FCfa.



Le rapport portant sur l’année fiscale 2018 de 299 pages, outil d’aide à la décision, n’en finit pas de mettre en exergue les informations sur la chaine de valeur du secteur extractif. Le rapport fait savoir que les entreprises ont fait appel aux services de 5 825 fournisseurs dont 4 040 nationaux. Le montant global payé aux fournisseurs en 2018 est estimé à 999 milliards de FCFA dont 445 milliards aux entreprises nationales. En clair, les 1785 fournisseurs étrangers dénombrés dans le secteur extractif ont engrangé 554 milliards FCfa.



971 fournisseurs de Kédougou «captent» 169 milliards FCFA



Sur un total de 8013 travailleurs dans le Secteur des mines, du pétrole et du gaz, 7636 employés nationaux et 4040 fournisseurs locaux ont été dénombrés.



A Kédougou, le rapport fait savoir que les grandes entreprises minières ont employé 971 fournisseurs pour 169 milliards FCfa. En termes d’emplois, elles ont fait appel à 1628 personnes, soit 96,5% de nationaux. En attendant une effectivité de la loi sur le contenu local, le rapport 2018 fait ressortir que les fournisseurs créent une chaine de valeur en travaillant avec les entreprises minières.