Exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal : d'immenses opportunités d’affaires, selon le DG de la SOGENAV

29/06/2022 06:36

« La réalisation du Projet Navigation de l’OMVS en cours de mise en œuvre permettra, en Mauritanie, de rentabiliser, par la navigation mixte mer/fleuve par cabotage, les ports existants (Ndiago et Nouakchott), de désenclaver les villes riveraines et les zones de productions (agricoles, agro-industriels, minières, touristiques etc.) ». C’est ce qui ressort d’une interview accordée par le Directeur Général de la Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation sur le Fleuve Sénégal (SOGENAV), Monsieur Amadou Diallo, au quotidien national Horizons. Il a ajouté que « le transport des phosphates extraits des gisements de Bofal vers les ports de Ndiago et de Nouakchott, pourrait se faire à moindre coût par la navigation fluviomaritime ».