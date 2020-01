Exclusion de ‘’Macky 2012’’ : Addji Mbergane Kanouté qualifie la décision de nulle et non avenue

Exclue en même temps que Mouhamadou Moustapha Diakhaté de la coalition ''Macky 2012'', Adji Mbergane Kanouté qualifie cette décision de nulle et non avenue, une décision prise par le coordonnateur de ''Macky 2012'', Me Moussa Diop.





« La coalition a été mise en place par Macky Sall et elle lui appartient exclusivement. Il n’y a que lui qui peut prendre une décision d’exclure un membre. Je considère donc cette décision d‘exclusion me concernant, prise par le coordonnateur, comme nulle et non avenue », a, en effet, dit Adji Mbergane Kanouté sur la RFM. Réagissant sur la même chaîne, le président d’honneur de cette coalition, Moustapha Fall Che, a promis de s’investir pour régler cette crise.



LERAL