Éventuelle attaque de l'Iran contre Israël : les conséquences pour l'Europe ...

13/04/2024 19:10

La mort du général Mohammad Reza Zahedi ne restera pas impunie. C’est ce qu’a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei, le guide religieux suprême de l’Iran, mercredi soir, lors d’un discours prononcé à l’occasion de la fin du ramadan. “Le régime israélien sera puni”, a-t-il ajouté. Mohammad Reza Zahedi a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur l’ambassade d’Iran à Damas, la capitale syrienne, le 1er avril. Aujourd’hui, les Etats-Unis se montrent très clairs: les menaces de l’Iran contre Israël sont “réelles” et “crédibles”. Une attaque peut avoir lieu “à tout moment”.