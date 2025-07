Études : Quand la fraude gangrène les examens

tricherie gagne du terrain dans le système éducatif et de formation au Sénégal. Les cas avérés de fraudes lors des récents examens du Baccalauréat et du BFEM 2025 illustrent une situation alarmante, décevante, honteuse et indigne de la réputation de notre pays et de son école.





Parents d’élèves comme autorités éducatives s’indignent face à l’ampleur de cette dérive, symptôme d’une société en proie à une profonde crise des valeurs. Pour certains observateurs, la maîtrise des nouvelles technologies par les jeunes constitue un facteur aggravant.



D’autres pointent du doigt le manque de sécurisation des épreuves, devenu un maillon faible du système.