États-Unis : un émigré sénégalais tué en pleine livraison

Un Sénégalais du nom de Modou Mbacké Guèye a été tué, samedi, aux États-Unis lors d’une agression, rapportent plusieurs médias. Le lieu exact du drame n’a pas été précisé.



Selon ces sources, la victime, qui effectuait une livraison, a été abattue à bout portant après avoir refusé de se laisser dépouiller par ses assaillants.



Arrivé aux États-Unis par la route du Nicaragua, Modou Mbacké Guèye laisse une famille qui appelle les autorités sénégalaises à intervenir pour que justice soit rendue et que sa dépouille soit rapatriée au pays.



