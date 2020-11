États-Unis : les premiers noms du Gouvernement Biden

Aux États-Unis, Joe Biden n'aura donc pas attendu que Donald Trump reconnaisse sa défaite, il a dévoilé ce lundi les premiers grands noms de son futur gouvernement : une équipe d’expérience et représentative de la diversité américaine. Dans son communiqué Joe Biden dit vouloir qu'elle soit capable de travailler dès le premier jour et on connait notamment le nom de celui qui sera à la tête de la nouvelle diplomatie américaine.