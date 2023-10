États-Unis: au moins 22 morts dans des fusillades dans le Maine, le tireur présumé identifié

26/10/2023 06:24

Les fusillades se sont déroulées dans deux lieux différents mercredi 25 octobre dans le Maine, dans le nord-est des États-Unis : une salle de bowling et un restaurant. La police a identifié le tireur présumé, décrit comme « armé et dangereux ».

« Les forces de l'ordre cherchent à localiser Robert Card, né le 4 avril 1983, suspect dans les tueries qui ont fait de nombreuses victimes » dans un bar et une salle de bowling, a indiqué la police de l'État du Maine sur Facebook, précisant qu'il était « armé et dangereux ».



Il était environ 20 heures quand le carnage a commencé, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. Deux lieux de loisirs ont été visés. Un bowling et un restaurant de cette ville de 38 000 habitants située au nord de Portland, la plus grande ville de l’État. Les habitants de Lewiston et ceux de sa voisine d’Auburn, juste de l’autre côté de la rivière Androscoggin, ont été invités à rester chez eux le temps des opérations de police. Les écoles de la zone sont fermées et le resteront ce jeudi.





Les forces de l’ordre publient une photo prise par une caméra de vidéosurveillance. On y voit un homme identifié comme Andrew Card âgé d’une quarantaine d’années, équipé d’une arme longue de type fusil d’assaut. Il porte une barbe et opère manifestement à visage découvert sans intention de se cacher. La photo d’un véhicule, un SUV blanc est également publiée. Les autorités locales et nationales suivent très attentivement la situation.



Joe Biden a été informé en plein dîner d’État avec le Premier ministre australien à la Maison Blanche. Il est évidemment trop tôt pour connaître le mobile de cette attaque, mais elle est particulièrement meurtrière. Le bilan est déjà supérieur au nombre total d’homicides en 2020 dans le Maine, un État où la législation sur les armes est particulièrement permissive.





(et avec AFP)