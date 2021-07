Essais nucléaires en Polynésie : Macron reconnaît une nouvelle « dette » de la France

28/07/2021 18:43

En visite à Papeete, le président français a déclaré vouloir « la vérité » sur les essais nucléaires réalisés de 1966 à 1996 dans le Pacifique, affirmant aussi que les victimes de ces essais devaient être mieux indemnisées.