Espagne : un Sénégalais de 43 ans meurt noyé en tentant d’échapper à la police

30/12/2024 18:41

Mamour Bakhoum, un marchand ambulant sénégalais âgé de 43 ans, est décédé tragiquement le dimanche 29 décembre à Séville, en Espagne. Selon les informations rapportées par Alerte info, Mamour Bakhoum se serait jeté dans le fleuve Guadalquivir pour échapper à une intervention des forces de l'ordre. Malheureusement, il n'est pas parvenu à rejoindre la rive et s'est noyé.





Originaire de Porokhane, un village situé dans le département de Kaolack au Sénégal, Mamour Bakhoum laisse derrière lui une femme et des enfants. Ce drame soulève de vives inquiétudes au sein de la diaspora sénégalaise, car ce décès marque le 23ème cas de Sénégalais retrouvés assassinés ou morts dans des circonstances suspectes en Espagne depuis le début de l'année.





La communauté sénégalaise en Espagne exprime son désarroi face à cette situation alarmante, qui met en lumière les dangers auxquels sont confrontés de nombreux migrants cherchant une vie meilleure dans ce pays. Les événements récents rappellent la nécessité d'une prise de conscience collective concernant la sécurité et les droits des immigrants, ainsi que l'urgence d'un dialogue constructif entre les autorités et les communautés migrantes.