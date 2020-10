Erdogan met en question «la santé mentale» d'Emmanuel Macron

La présidence française a dénoncé ce samedi 24 octobre des propos jugés « inacceptables » du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a mis en question « la santé mentale » de son homologue français Emmanuel Macron en raisons de son attitude envers les musulmans et du projet de loi français sur les « séparatismes ». Paris a dénoncé des « insultes » et a annoncé le rappel pour consultation de son ambassadeur à Ankara, la capitale turque.