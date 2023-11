Erdoğan rompt le contact avec Netanyahu

04/11/2023 16:44

La Turquie a annoncé samedi qu'elle rappelait son ambassadeur en Israël et rompait les contacts avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour protester contre l'effusion de sang à #Gaza.



Le chef de l'État a cependant précisé que la Turquie ne rompait pas ses relations diplomatiques avec Israël pour autant. « Rompre complètement les liens n'est pas possible, surtout dans la diplomatie internationale », a déclaré M. Erdogan.



Le Ministère turc des Affaires Étrangères a déclaré que l'ambassadeur Sakir Ozkan Torunlar avait été rappelé pour des consultations "en raison de la tragédie humanitaire en cours à Gaza causée par les attaques continues d'Israël contre des civils et du refus d'Israël (d'accepter) un cessez-le-feu".