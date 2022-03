Equipe nationale : les Béninois ne veulent plus être appelés «Écureuils»

01/03/2022 08:13

La Fédération béninoise de football (FBF) souhaite changer la dénomination ’’Écureuils’’ collée à son équipe nationale depuis plusieurs années.



’’A l’unanimité, les membres du Comité exécutif ont décidé du changement de nom Ecureuils’’, rapporte la FBF dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son Comité exécutif.



L’instance dirigeante du Football béninois indique que sur ce dossier, ’’le Conseil des ministres va au moment opportun, analyser et apprécier, après certainement une large consultation nationale voire internationale’’.



Le communiqué de presse informe que ’’le recrutement et le contrat du nouveau sélectionneur étaient au menu des échanges ainsi que la réorganisation de la direction technique nationale’’.



Le technicien français Michel Dussuyer qui a conduit les Ecureuils en quart de finale de la CAN 2019 a échoué à qualifier la sélection béninoise à la CAN 2021 jouée au Cameroun et aux barrages de la Coupe du monde 2022.



Le Comité exécutif de la Fédération béninoise de football a par ailleurs programmé ’’le démarrage effectif de la Super ligue Pro 2021-2022 la semaine prochaine par la 2-ème journée’’.



La première journée prévue le week-end dernier a été reportée, selon le communiqué.



APS