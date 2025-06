Épreuve du Bac à Saint-Louis : 11 877 candidats sur la ligne de départ

Les épreuves du baccalauréat général vont démarrer ce mardi 1er juillet 2025 sur toute l’étendue du territoire national. Dans la région de Saint-Louis, 11 877 candidats sont inscrits pour cette session, selon les données fournies par l’Inspection d’académie (IA).



Parmi eux, 7 284 sont des filles, soit 61 % de l’effectif total. Un chiffre qui confirme la tendance nationale à la féminisation progressive du profil des candidats au Bac.



Les candidats proviennent des cinq Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) de la région, avec la répartition suivante : Dagana (3 243), Podor (2 906), Saint-Louis commune (3 583), Saint-Louis département (888) et Pété (1 257).



Au total, les épreuves se déroulent dans 33 centres principaux et 16 centres secondaires répartis à travers la région. Les autorités académiques assurent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir un déroulement normal et sécurisé des compositions, notamment en matière de surveillance et de lutte contre la fraude.



B.D