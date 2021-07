Environnement : Des autorités de Saint-Louis sensibilisées sur les enjeux de la conservation (vidéo)

03/07/2021 23:09

Le Bureau d’information des Parcs et Réserves a convié samedi des élus locaux, des membres de l’administration territoriale, des représentants des services techniques déconcentrés et du commandement de la zone militaire nord n°2 à une visite d’unités écologiques de Saint-Louis. La mission s’est rendue à l’Aire Marne Protégée, à la réserve spéciale de faune de Gueumbeul et au parc National de la Langue de Barbarie où une causerie a permis aux parties prenantes de réfléchir sur les défis de la protection de l’environnement.



« Nous avons invité les autorités à cette visite pour qu’elles soient en contact direct avec les ressources naturelles », a renseigné le Capitaine Nicolas M. GOMIS, le chef du bureau d’information des Parcs et Réserves. Cette tournée est une occasion de s’imprégner sur « l’intérêt de conserver ses écosystèmes », a-t-il ajouté.



Au sortir de cette riche immersion écologique, les autorités pourront « prendre les bonnes décisions en faveur de la conservation et des populations périphériques », a renseigné le capitaine. « Nous sommes satisfaits des résultats de la visite. Les parties prenantes ont pris conscience de l’intérêt qu’il faut porter à ces ressources naturelles », a-t-il noté.