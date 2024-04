Entretien téléphonique entre le président Diomaye Faye et l'Émir du Qatar

01/04/2024 18:44

Son Altesse, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thâni, Émir de l’état du Qatar s’est entretenu aujourd’hui avec Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal élu, lors d’un appel téléphonique, a-t-on appris. Un échange tenu une journée avant la cérémonie d'investiture du nouvel homme fort du Sénégal.



Auparavant, dans un geste diplomatique significatif, le Vice-Émir Cheikh Abdullah bin Hamad Al Thani a transmis ses félicitations au tout nouveau Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Faye. L’annonce de cette expression de soutien et de respect a été faite par le biais de la plateforme Telegram, selon des sources officielles.



Cette marque de reconnaissance de la part du Vice-Émir revêt une importance particulière, soulignant les relations cordiales et les liens solides entre le Qatar et le Sénégal.





Al Thani a salué la victoire démocratique de Faye lors des élections présidentielles récentes, reconnaissant ainsi le processus électoral et la volonté du peuple sénégalais.



Cette communication officielle reflète également l’engagement continu du Qatar à entretenir des relations harmonieuses avec les pays africains, en particulier avec le Sénégal, une nation dont l’importance stratégique et l’influence régionale sont largement reconnues.