Entretien - Arrivée de Free, interdiction de la gratuité de WhatsApp, mauvaise qualité du réseau : Abdoul LY, le DG de l'ARTP, à cœur ouvert ...

Ces cinq derniers mois, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a été sous le feu des projecteurs. Entre le changement à la tête de sa Direction, l’arrivée sur le marché de la marque commerciale Free, la mise en demeure servie à cette dernière, les mesures d’interdiction de la gratuité de WhatsApp et l’encadrement des offres de promotion, la mauvaise qualité du réseau, etc., le régulateur du secteur des télécoms a dû se mettre au-devant de la semaine et taper sur la table. Son Directeur général Abdoul Ly, dont la nomination a coïncidé avec cette brûlante actualité, apporte un éclairage sur ces questions de l’heure tout en exposant sa feuille de route.