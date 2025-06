Entretien | Aly TANDIAN rappelle l’urgence de proposer des solutions durables face à la migration des enfants en Afrique de l'Ouest

La migration des enfants en Afrique de l'Ouest est au cœur du dialogue régional qu’organise le GERM de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Aly Tandian, Directeur du GERM-Université Gaston Berger de Saint-Louis et président de l’Observatoire sénégalais des migrations partage quelques résultats d’une étude réalisée dans plusieurs d’Afrique de l'Ouest.