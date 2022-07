Entrepreneuriat des jeunes et des femmes : le conseil de quartier du Sud indique la voie …

01/07/2022 18:37

Le conseil du quartier du Sud de l’île ( Sindoné) a convié la communauté à un forum public de sensibilisation sur la promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Cette rencontre interactive a permis d’exposer les offres d’information en plus de présenter les structures d’accompagnement des initiatives économiques individuelles et collectives.