Entrepreneuriat agricole : la courageuse initiative de cette étudiante de l’UGB … (vidéo)

Étudiante en master II en développement rural et coopération (DRC), Ndèye Maimouna BA est un bel exemple de volontarisme. Passionnée de l’agriculture depuis sa tendre enfance, elle a tenu à matérialiser son rêve dès son orientation au Temple de SANAR. Une licence en agronomie production végétale et agronomie empochée, Mounass se lance, soutenue par un camarade, avec de maigres moyens. Aujourd’hui, elle exploite un hectare de terre dans son village à Mbakhana. Elle y développe trois spéculations, dont le piment, l’arachide et la pastèque. Les récoltes sont bonnes et les retombées satisfaisantes. La Sanaroise, très ambitieuse, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne d’exploiter 13 hectares pour booster l’économie locale et multiplier les emplois créés par son initiative. Il s’agit d’un programme intégré qui va englober la culture vivrière, le maraîchage, l’élevage, l’arboriculture et la pisciculture. Dans cet entretien avec NDARINFO, elle partage son expérience avec ses camarades. Elle les invite « à entreprendre et ne pas attendre » …