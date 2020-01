Entrepreneuriat- Jokkolabs inaugure son hub d’innovation à Saint-Louis

Jokkolabs va inaugurer ce Samedi 01 Février 2020 à Saint-Louis, son hub d’innovation, renseigne un communiqué transmis à NdarInfo. L’ouverture de cet nouvel espace dans la zone nord du Sénégal, suit la dynamique ouverte et collaborative de jokkolabs” souligne une note parvenue à socialnetlink.



“Hub Nord By jokkolabs, contribuera sans nul doute au rayonnement de la ville de Saint Louis et de toute la Zone Nord,en matière d’Innovation, de Digital et d’Entrepreneuriat, tout en offrant ainsi, un véritable cadre d’échanges et de travail, favorable pour répondre collectivement aux enjeux du 21ème siècle” poursuit la note qui précise que ce sera une belle occasion pour mettre en exergue l’engagement de jokkolabs auprès de ses bénéficiaires, mais aussi un espoir pour les femmes et les jeunes de la zone Nord.