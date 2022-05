Enseignement supérieur : le Synapes prône "la rupture" dans le combat syndicaliste - vidéo

16/05/2022 09:52

Porté sur les fonts baptismaux en mars 2022 à la suite d’une tournée nationale effectuée dans les établissements publics d'enseignement supérieur, le Syndicat National des Personnels de l'Enseignement Supérieur (SYNAPES) intègre désormais la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS-FC). La jonction a été officialisée vendredi en large d’une mobilisation de travailleurs et membres du personnel de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le SYNAPES dirigé par Cheikh Adboul DIA regroupe, avant son affiliation 398 membres et sympathisants répartis en 6 sections (COUD, CROUS UGB, CROUS Bambey, CROUS THIÈS ET rectorat UGB). Il revient sur les objectifs de cette nouvelle dynamique syndicale.