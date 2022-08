Enseignement coranique : le legs de Serigne Bachir SAMB bien sauvegardé – vidéo

15/08/2022 20:11

La mobilisation de la communauté islamique a été exceptionnelle à la 3e édition de la conférence islamique du daara Serigne Bachir SAMB « Farissul islamique » à Pikine. Après une conférence inaugurale de Serigne Babacar NDIAYE, ami et compagnon d’enfance du Fondateur Baye Mouhamad SAMB, les disciples ont livré quelques pans des enseignements reçus à cette école. De quoi raviver la joie des parents devant une éminente pléthore d’autorités coutumières et religieuses de la ville. Une prouesse qui matérialise la continuité et du legs du parrain érudit de l’Islam. Après plusieurs défis relevés, le daara veut se hisser au sommet et renforcer la qualité de son instruction qui a formé plusieurs générations. Ainsi, les bonnes volontés et les anciens sont conviés à mettre la main dans la patte.