Enquête sur un détournement présumé de Fonds : Le chauffeur du député Moustapha Diop auditionné par la Dic

20/01/2025 15:24

Dans le cadre d'une enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic), Mbaye Ngom, chauffeur du député Moustapha Diop, et son marabout, Serigne Lo, ont été entendus pour leur rôle présumé dans une affaire de détournement de fonds. L'affaire concerne un montant colossal de 700 millions de F CFA.



Les deux individus ont récemment subi un interrogatoire approfondi à la Dic, où les enquêteurs cherchent à établir les responsabilités dans ce scandale financier. Après leur face-à-face avec les autorités, Ngom et Lo seront confrontés à Tabaski, qui a affirmé avoir remis les sommes en question entre les mains de Moustapha Diop via son chauffeur.



Tabaski Ngom, la mise en cause a cité le marabout Lo comme témoin clé dans cette transaction trouble.