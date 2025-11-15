Enquête 2021–2024 : la Section de recherches reconstitue le cas Pape Abdoulaye Touré

15/11/2025

Dans le cadre de l’enquête sur les événements survenus entre février 2021 et mars 2024, la Section de recherches a franchi une nouvelle étape en procédant à une reconstitution des faits concernant le cas de Pape Abdoulaye Touré. Cette opération intervient après plusieurs auditions menées auprès des victimes ou de leurs familles, dans un dossier marqué par des allégations de tortures et plusieurs décès.





Selon des sources proches de l’enquête, les gendarmes ont retracé avec l’intéressé l’ensemble du déroulement de son interpellation. Le parcours, les circonstances de son arrestation, le lieu où il affirme avoir été torturé ainsi que la nature des sévices dénoncés ont été méthodiquement reconstitués. Pape Abdoulaye Touré aurait fourni une description complète des faits.





Cette démarche s’inscrit dans une enquête qualifiée de rigoureuse, menée dans un contexte où certaines victimes auraient survécu à des blessures graves, tandis que d’autres sont décédées ou ont été tuées par balles lors des manifestations de la période 2021-2024. Les investigations visent à établir les responsabilités dans ces actes présumés de violations graves des droits humains.





Les émeutes politiques de cette période avaient fait plusieurs dizaines de morts. Bien qu’une loi d’amnistie ait été adoptée, entraînant la clôture des premières procédures, la réouverture des dossiers était réclamée par les familles des victimes, la société civile et des organisations de défense des droits humains.





Pour répondre à ces demandes, une équipe dédiée a été mise en place au sein de la Section de recherches afin de reprendre les investigations. Les premiers éléments recueillis, ainsi que les reconstitutions entreprises, attestent d’une progression méthodique des travaux, qui devraient se poursuivre dans les prochains mois.



