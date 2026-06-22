Énergie et inondations : Diomaye Faye s'entretient avec GAUFF Engineering

22/06/2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu Michael Fischer, directeur général de GAUFF Engineering, partenaire de longue date du Sénégal dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, lors d'une audience tenue à la Présidence.





Les échanges ont porté en priorité sur le programme d'électrification rurale conduit par l'ASER, présenté comme un modèle éprouvé d'accès à l'énergie solaire pour des localités que le réseau classique n'a jamais atteintes. L'ambition est désormais d'étendre cette approche à de nouveaux villages et de mettre le solaire au service de l'agriculture, pour irriguer les champs et transformer les récoltes directement sur les lieux de production.





Le second grand dossier abordé concerne les inondations, plaie récurrente que chaque hivernage ravive. Le chef de l'État a insisté sur la réalisation d'infrastructures d'assainissement adaptées aussi bien aux villes qu'aux campagnes, avec une meilleure gestion des eaux usées et des eaux pluviales, afin de mettre fin à l'angoisse des premières grandes averses dans des quartiers entiers.





GAUFF Engineering, fort de son expérience sur des chantiers similaires en Afrique, est appelé à apporter cette expertise au Sénégal.





«Un partenariat ne vaut que s'il se traduit en vies améliorées — un village qui s'éclaire, un champ qui produit davantage, une famille qui dort tranquille quand le ciel se charge», a insisté le président Faye, résumant l'exigence qu'il porte dans chacune de ces rencontres.





MS/NDARINFO.COM

