Énergie durable : Tostan offre 235 lampadaires solaires à des villages de Dagana

08/10/2025

Deux cent trente-cinq lampadaires solaires ont été remis à plusieurs villages des communes de Mbane et Bokhol, dans le département de Dagana (nord), par l’ONG Tostan, en partenariat avec l’organisation américaine ‘’Watts of Love’’.



Les localités bénéficiaires sont Bardial et Pathé Badji Moussa, dans la commune de Mbane, ainsi que Sowanaabé Tafsir, dans celle de Bokhol.



« Cette dotation de 235 lampadaires solaires vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales privées d’accès à l’électricité », a déclaré Abou Amadou Diack, coordinateur de Tostan à Dagana.



Il s’exprimait lors de la cérémonie officielle de remise du matériel, en présence des partenaires américains et du maire de Mbane, Dembel Dembarou Sow.



M. Diack a indiqué que le choix des villages a reposé sur une enquête de terrain prenant en compte le nombre de concessions, la densité de la population et l’éloignement par rapport au centre urbain de Richard-Toll.



Selon lui, ce projet contribuera à améliorer les revenus des ménages, qui pourront désormais épargner l’argent jusque-là consacré à des solutions d’éclairage coûteuses et non durables.



D’une autonomie estimée à dix ans, ces lampes offrent un éclairage public durable, réduisent les risques liés à l’obscurité et permettent aux communautés de réaliser des économies sur les coûts domestiques d’électricité, a encore souligné le coordinateur de Tostan.



Il a précisé que ce matériel, initialement destiné à une localité du département de Mbour récemment électrifiée, a été redéployé vers Dagana avec l’accord du bailleur, grâce à la collaboration de l’organisation américaine ‘’Watts of Love’’.



