En tournée dans la vallée, Amadou HOTT note les difficultés de la riziculture industrielle (vidéo)

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a entamé, hier, une tournée dans la région de Saint-Louis, dans le cadre de l’accompagnement qu’accorde l’État aux entreprises en cette période de riposte contre la Covid-29. Des riziers industriels ayant bénéficié d’un mécanisme de financement d’un montant de 200 milliards FCFA mis en place par le Gouvernement ont été prospectées par le ministre qui a exprimé sa vive satisfaction. « Ce sont des entreprises exceptionnelles », a-t-il dit en évoquant le taux de capitaux locaux générés et d’emplois créés. M. HOTT évoque, toutefois, des difficultés dans le secteur au niveau de la fiscalité et de la concurrence occasionnée par le riz importé. « Tout cela, fera l’objet d’études entre les différents ministères concernés pour qu’on arrive à avoir des mesures urgences. Cela permettra de renforcer la production et d’attirer plus d’investisseurs », a-t-il assuré.