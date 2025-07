En route vers les JOJ : les tatamis de Saint-Louis vibreront ce week-end

La 25e édition du tournoi international de judo de Saint-Louis, prévue les 26 et 27 juillet au gymnase Didier Marie, servira de cadre de préparation aux jeunes judokas en vue des compétitions continentales et mondiales, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026), a indiqué le président du comité d’organisation, Ngor Faye.



S’exprimant lors d’une conférence de presse, M. Faye a annoncé la participation de plusieurs pays, dont la Mauritanie, la Gambie, le Congo, le Tchad et le Rwanda, précisant que la Mauritanie sera représentée par trois équipes.



Il a également informé qu’une salle de judo sera inaugurée le 26 juillet à Gandon, en marge de l’événement.



L’édition 2025 accueillera des compétitions dans les catégories seniors (hommes et dames) et JOJ (hommes et dames).