En raison du Covid-19, plus de 5% des entreprises ont réorienté leur activité (ANSD)

Au Sénégal, 5,4% des entreprises ont, depuis mars dernier, réorienté leur activité afin de s’adapter aux contraintes engendrées par la pandémie de Covid-19, révèle une enquête de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).





‘’A défaut de fermer momentanément, 5,4% des entreprises ont changé d’activité depuis mars 2020 pour s’adapter à la crise’’, constate l’ANSD dans l’enquête consacrée aux intentions d’investissement des acteurs économiques.



Selon le document, dont l’APS a obtenu une copie, la réorientation des activités concerne essentiellement les petites et les moyennes entreprises.



Près de la moitié (49,6%) des entreprises qui ont changé d’activité se sont orientées vers le commerce, et 42,7% d’entre elles vers les services de soutien et de bureau, selon les résultats de l’enquête qui a été menée auprès d’unités enregistrées à l’ANSD.



Ils démontrent également que les petites entreprises étaient les plus nombreuses à s’orienter vers le commerce (51,4%) et les services de soutien et de bureau (44,7%).



‘’Concernant l’évolution de l’activité, 60,9% des entreprises ont enregistré un repli des quantités produites’’, indique la même source.



Elle précise que cette baisse touchait 59,7% des petites entreprises, 83,7% des moyennes entreprises et 37,6% des grandes entreprises, alors que les entreprises dont l’activité a évolué (38,5%) avaient enregistré un repli situé entre 25% et 50% de la quantité produite.



Ces entreprises représentent 25% de celles qui ont connu un abaissement de moins de 25% de la quantité produite.



‘’Quant aux entreprises qui ont connu un fléchissement des quantités produites entre 50% et 75%, elles représentent 28,4% des entreprises impactées’’, relève le rapport.



Il ajoute que le restant des entreprises (7,3%) a enregistré une chute de la quantité produite de plus de 75%.

