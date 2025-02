" En avant roule " offre un important lot d’équipements médicaux à l'hôpital de Saint-Louis

18/02/2025 16:19

L’association humanitaire française « En avant roule » a fait don, hier lundi, d’un important lot d’équipements médicaux au Centre hospitalier régional de Saint-Louis (CHR). Cet appui comprend des fauteuils roulants, des tables de consultations et de chirurgie, une table d’accouchement ainsi que des couveuses.



À l’occasion de la cérémonie de réception, Christine Maeder, secrétaire du bureau de l’association, a souligné l’effort considérable fourni pour acheminer ce matériel à Saint-Louis. « Ce don offert aujourd’hui représente deux années de quête, de recherche, de stockage, d’arrangement et de préparation au transport, tout ça dans la bonne humeur et bénévolement », a-t-elle déclaré au nom de son mari, Christian Maeder, président de l’association.



Le Directeur du Centre Hospitalier régional Dr El Hadji Magatte Seck, a exprimé sa joie de recevoir ce conteneur d’équipements médicaux d'une valeur de 10. 000 euros, soit environ 7 millions de FCFA.



« Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous réceptionnons ce conteneur d’équipements médicaux de dernière génération venant de notre partenaire l’association En avant roule », a-t-il affirmé.



« L’hôpital régional accuse un petit retard dans l’investissement, et ce genre d’action nous permet de remettre à niveau notre offre de soins pour mieux prendre en charge les populations », a-t-il ajouté le Directeur qui souhaite que ce partenariat se renforce au profit des populations.