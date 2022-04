En avant roule : 20 ans d’action entre le Sud Alsace et le Sénégal

02/04/2022 20:57

2 000 fauteuils roulants, 50 interventions chirurgicales pour des enfants, des centaines de béquilles, prothèses orthopédiques et atèles, c’est le bilan de l’association En Avant Roule créée par Christine et Christian Maeder. Le tout a été envoyé à Saint-Louis du Sénégal pour aider enfants et adultes à être debout.