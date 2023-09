En Mauritanie, un projet inédit s’élève au-dessus des sables

06/09/2023 06:40

En Mauritanie, un projet inédit s’élève au-dessus des sables. L’initiative consiste à installer des centrales solaires et éoliennes sur le territoire pour profiter des énergies renouvelables du désert, et complémenter les centrales thermiques existantes.



Enviroearth, une petite société basée non loin de Marseille spécialisée dans l’installation de stations de mesure en sites très isolés, a été sélectionnée pour ériger trois mâts de mesure éoliens de cent mètres d’altitude, en étroite collaboration avec ses partenaires locaux.



