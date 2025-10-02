Emploi des jeunes : vers un fonds départemental d’insertion à Saint-Louis

02/10/2025

Le comité de pilotage du Projet « Participer au développement économique des collectivités territoriales à travers des initiatives de réduction du chômage dans la région de Saint-Louis » (PDEC) s’est réuni mercredi pour faire le bilan des activités menées et définir une feuille de route en vue de la prochaine étape.





Financé par la coopération andalouse, le PDEC visait à renforcer l’accès à l’information sur l’emploi, orienter les jeunes vers les métiers porteurs – notamment agricoles – et mettre en place un dispositif durable de financement pour leur insertion.





« Le projet s’est articulé autour de trois piliers : les bureaux d’information pour l’emploi local, l’incubation de jeunes dans l’agriculture moderne et la mise en place d’un mécanisme pérenne de financement », a expliqué Ousmane Sow, directeur général de l’Agence régionale de développement (ARD) de Saint-Louis. Selon lui, la formation et l’accompagnement constituent la clé pour transformer les bénéficiaires en « champions » capables de rester et prospérer au Sénégal.





Il a cité l’exemple inspirant d’une jeune bénéficiaire ayant épargné sur sa bourse de stage pour lancer son propre projet, une réussite qui illustre « l’impact concret » du programme. En trois ans, 53 jeunes ont été formés, dont 13 incubés au Centre de formation professionnelle agricole (CFPA), avec un taux de réussite de 100 %.





Pour Mbaye Fall Diop, adjoint au maire de Fass-Ngom, la mise en place d’un fonds départemental d’insertion constitue désormais une priorité. « Chaque commune et le conseil départemental se sont engagés à contribuer à hauteur de cinq millions de francs CFA pour alimenter ce fonds », a-t-il indiqué.



Il a aussi insisté sur l’importance du recrutement d’administrateurs pour assurer le bon fonctionnement des bureaux d’information pour l’emploi local.





Les participants ont convenu que le suivi, le coaching et l’accompagnement resteront essentiels pour garantir la viabilité des projets des jeunes.





