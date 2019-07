Emploi des jeunes et qualification professionnelle : l’ARD forme les collectivités locales (vidéo)

Dans le cadre du programme « Réussir au Sénégal », la GIZ a signé une convention avec l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis. Cette synergie encourage les collectivités à mieux jouer leur rôle dans l’emploi des jeunes et la lutte contre les migrations.



Dans cette optique un premier atelier a été organisé pour raffermir les liens entre les entités territoriales et les conseils de jeunesse.



Une seconde rencontre tenue mardi a permis aux parties prenantes d’approfondir le débat et d’évoquer des questions précises liées à la jeunesse ainsi qu’à la problématique de l’emploi. Les dispositions réglementaires nationales et internationales sur la jeunesse ont été également partagées.



Des représentants des 38 communes, 3 départements de la région et les services techniques dédiés à la jeunesse ont pris part à cette rencontre de deux jours.