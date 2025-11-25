Émoi collectif après le Guet-apens mortel à Keur Birane

L’enquête se poursuit après l’agression mortelle dont a été victime Mouhamed Ndiaye, un étudiant de 21 ans inscrit à l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Richard-Toll, tué dans la nuit du lundi à mardi alors qu’il circulait à moto avec un ami.



Selon les premières constatations, les deux jeunes hommes ont été interceptés par trois individus armés à hauteur du village de Keur Birane. Tentant de forcer le passage pour leur échapper, Mouhamed Ndiaye a reçu un violent coup à la tête qui l’a projeté au sol. Il est décédé sur le coup. Son compagnon, Abdoulaye Diagne Mbodji, 22 ans, a été grièvement blessé et pris en charge à l’hôpital de Richard-Toll.



Les assaillants ont pris la fuite dans l’obscurité, profitant de l’absence d’éclairage dans cette zone. Une opération de ratissage menée par la brigade territoriale de la gendarmerie n’a, pour l’instant, pas permis de les localiser.



Originaire de Thiès mais résidant à Richard-Toll avec sa famille, la victime avait aidé sa mère à préparer des mets destinés à la vente, peu avant de rejoindre son ami. Sa mort brutale a provoqué une onde de choc dans la localité.



De nombreux habitants expriment colère et inquiétude face à la recrudescence des agressions nocturnes dans la commune, appelant les autorités à renforcer les dispositifs de sécurité, notamment dans les zones mal éclairées.



L’enquête suit son cours pour tenter d’identifier et d’interpeller les trois agresseurs toujours en fuite.



M.S



