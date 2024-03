Emmanuel Macron a eu un entretien téléphonique avec le président Bassirou Diomaye Faye

30/03/2024 10:23

Le président de la République française a eu un entretien téléphonique ce vendredi avec le nouveau chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Emmanuel Macron a exprimé au président élu, Bassirou Diomaye Faye, sa « volonté de poursuivre et d'intensifier le partenariat entre le Sénégal et la France ».







C’est un entretien au téléphone qui fait suite aux mots en guise de félicitations et d’encouragements que le chef de l’Élysée a adressé au secrétaire général du Pastef, 5e président de la République du Sénégal, au lendemain du scrutin qu’il a largement remporté avec 54,28%.







Au téléphone avec le successeur du Président Macky Sall, Emmanuel Macron a salué « le bon déroulement de l’élection et le choix souverain du peuple sénégalais», apprend Rfi qui rapporte les propos de l'Élysée.