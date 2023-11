Emigration irrégulière via le Nicaragua : l'Ambassade des Etats-Unis décortique le mal et livre sa recette

15/11/2023 13:46

​Les services de l’ambassade des Etats-Unis à Dakar se sont prononcés sur la nouvelle forme d’immigration irrégulière via le Nicaragua. En réponse à une demande d’interview formulée par Sud Quotidien, des officiels de la mission diplomatique se sont dits conscients de l’ampleur du phénomène. Par ailleurs, ils confient qu’un millier de sénégalais a été arrêté à la frontière américaine et que certains ont été même rapatriés. Par la même occasion la représentation diplomatique du pays de l’Oncle Sam rappelle les voies légales à emprunter pour se rendre aux Etats-Unis. En toute sécurité. Mroceaux choisis.