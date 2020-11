Émigration clandestine : un autre chavirement meurtrier à Mbour

Encore un drame lié à l’émigration clandestine. A Mbour, les populations ne savent plus à quel saint se vouer depuis 18 heures 20 minutes. Selon Dakaractu, au quartier Château d'eau, les familles commencent à pleurer leurs enfants.



Il ressort des témoignages qu’une pirogue qui avait à son bord 150 migrants clandestins a chaviré en pleine mer. « Seules 50 personnes qui savaient nager ont échappé à la mort et vont atterrir en République du Cap-Vert », indique la source. La pirogue a pris départ depuis 3 semaines et ne contient plus de nourriture.