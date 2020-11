Emigration clandestine: Porté disparu, il réapparaît le jour de ses funérailles !

Cheikh Tidjane Dièye, habitant le village de Keur Demba Kébé, sur la route de Tassette (département de Thiès), est un miraculé de l'émigration clandestine. Il avait en effet «disparu» pour sa famille, pour avoir pris la pirogue afin de rejoindre l’Espagne, espérant enfin réaliser tous ses rêves d'enfant et soutenir ses parents. Mais des ennuis en mer ont provoqué un accident et tous les occupants de l’embarcation sont morts, sauf trois migrants dont Cheikh Tidjane Dièye.



Après avoir longtemps attendu sans le voir, ses parents au village pensaient qu'il faisait partie des morts. Et c'est hier dimanche, jour retenu pour la cérémonie religieuse pour le repos de son âme, qu’il a fait sa réapparition. Les parents et proches ont afflué de partout pour partager la douleur de la famille. Mais au moment de tuer le gros bœuf acheté pour les funérailles, le miracle s'est produit. Puisque l’information de taille est tombée que Cheikh Tidjane Dièye est bien vivant et devrait incessamment rentrer. C'est ainsi que les bols de «lakh» (Ndlr, bouillie de mil et de lait caillé) ont été distribués. Finalement, le rescapé est bel et bien rentré.







L'As