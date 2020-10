Émigration clandestine: Encore six corps repêchés au large de Dakar

Six corps ont été « pris dans les filets d’un bateau de pêche au large de Dakar » mercredi, a appris l’AFP, jeudi 29 octobre 2020, auprès de la gendarmerie sénégalaise, après une série d’incidents en mer ayant impliqué des embarcations transportant des candidats à l’émigration en Europe.