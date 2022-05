Émigration clandestine :30 Sénégalais sauvés au large de la Mauritanie

08/05/2022 08:10

Parmi les cinquante-cinq migrants clandestins sauvés en mer, à 74 km au large de la Mauritanie, figurent trente (30) Sénégalais.



La nouvelle a été rapportée jeudi par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), selon qui, les miraculés naviguaient à bord d’une pirogue qui luttait, en vain, contre les puissantes vagues de l’Atlantique avec, à son bord, 55 clandestins.



Secourus, les migrants avaient été transportés « dans de bonnes conditions jusqu’au Port autonome de Nouakchott dit le Port d’Amitié, où ils avaient été remis aux autorités concernées », a affirmé à l’AMI, le commandant du navire, le lieutenant-colonel Hacene Ould Reidah.



Le groupe, constitué de plusieurs nationalités africaines, voulait rejoindre l’Espagne à bord de cette pirogue dont le tonnage normal ne peut guère dépasser 10 personnes, indiquent les sources officielles précitée.



On compte en plus, selon la même source, quatorze Gambiens, deux Maliens et un Mauritanien.



Fana CiSSE