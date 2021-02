Emigration : L’Espagne octroie près d’un milliard au Sénégal et impose la répartition





L’Espagne a alloué 1,5 million d’euros, soit plus de 983 millions Fcfa au Sénégal pour lutter contre l’immigration clandestine, rapporte moncloa.com. L’enveloppe a été remise par le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska.



La répartition des dépenses sera la suivante : 325 000 euros pour le carburant, l’huile, la réparation et l’entretien des véhicules terrestres sénégalais. 23 000 euros pour le carburant, l’huile, la réparation et l’entretien des bateaux sénégalais. 1.144.700 euros pour les indemnités journalières de subsistance du personnel participant aux opérations.



7.300 euros pour les indemnités journalières de fonctionnement (frais remboursables) de l’officier de liaison sénégalais du Centre régional de coordination des Canaries (ci-après CCRC)”.



DAKARMATIN