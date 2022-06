Electrification rurale : la Comasel ambitionne de raccorder 12203 clients d'ici 2025

15/06/2022 18:05

La Compagnie marocaine d’électricité (Comasel), opératrice couvrant les régions de Louga et Saint-Louis pour l’électrification rurale, projette de raccorder 12. 203 clients entre 2021 et 2025, a appris l’APS mercredi de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE).

La CRSE a organisé ce mercredi à Saint-Louis, une consultation publique à laquelle ont pris part les maires des collectivités locales ciblées, le concessionnaire, l’autorité de régulation et l’administration pour déterminer les tarifs durant la période (2021-2025).



"Ces projections sont conformes aux obligations de raccordement fixées par le ministère en charge de l’Energie", a fait savoir l’instance de régulation dans un document remis à la presse.



Il a ajouté que "Comasel Saint-Louis a atteint un bon niveau de réalisation des objectifs de raccordement qui lui étaient assignés dans le cadre de son Programme prioritaire d’électrification rurale (PPER)".



Au cours de cette rencontre, Issa Ndour, directeur de la société concessionnaire, une entreprise privée de capital étranger, a rappelé la mission qui lui est assignée par l’Etat de faciliter l’accès à l’électricité aux populations rurales.



Le président de la CRSE, Ibrahima Amadou Sarr, a mis l’accent sur la nécessité d’harmoniser les tarifs des sociétés concessionnaires à ceux de Senelec pour une meilleure équité sociale.



"Il n’est pas normal que les populations rurales paient plus cher l’électricité que les populations urbaines et depuis 2018 on a observé une baisse de moitié", a expliqué M. Sarr, annonçant pour bientôt l’harmonisation des tarifs.



L’adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives, Fatoumata Makhtar Fall, a de son côté salué la tenue de cette consultation pour permettre à tous les acteurs d’être au même niveau d’information sur les politiques publiques visant à assurer une couverture nationale en énergie électrique.



APS