Électrification rurale : l'ASER cible 20 localités de la région (vidéo)

Vingt villages des départements de Dagana et Podor (nord) seront ‘’bientôt électrifiés’’, a annoncé mardi le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Baba Diallo. Le projet d’électrification de 300 villages par ‘’mini-réseaux photovoltaïque, financé par l’Etat du Sénégal et la coopération allemande à hauteur de 79 milliards francs CFA, couvre sept régions, dont Saint-Louis, a-t-il rappelé, lors d’une réunion de lancement, dans la région de Saint-Louis (nord), de la mise en œuvre du projet d’électrification de 300 villages au Sénégal. Le directeur général de l’ASER informe que 600, voire 1.000 jeunes des collectivités territoriales visées par le projet d’électrification rurale vont bénéficier d’une formation en maintenance technique et installation électrique.