Électrification à Gandiol : Guengué et Dégou Niaye branchés, le programme se poursuit

04/12/2025

Les villages de Guengué et Dégou Niaye, situés dans la commune de Gandiol (département de Saint-Louis), ont été officiellement électrifiés, dans le cadre du programme national d’électrification rurale, avec l’appui technique de la Compagnie marocco-sénégalaise d’électricité (Comasel).





Leur mise en service a été saluée par Babacar Diop, coordonnateur du parti Pastef à Gandiol et directeur général du CROUS, qui y voit une « étape importante dans un processus long attendu par les populations depuis plusieurs années ».





« Grâce à l’accompagnement de Comasel et à la volonté des nouvelles autorités, notamment sous la direction du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, l’État s’est fixé pour objectif l’électrification de 14 000 villages d’ici 2029 », a déclaré M. Diop, soulignant le rôle crucial de l’électrification dans le développement rural.





Il a indiqué que d’autres villages, notamment Ndeugou et Thiñoor, sont en phase d’installation, et que des localités comme Tougou Peul, Tougou Dia, Fofé Gueye et Sowène figurent parmi les prochaines étapes du programme.





Le DG du Crous a indiqué que l’électrification va favoriser la sécurité, le désenclavement de la zone et l’écoulement des produits agricoles et d’élevage, en plus de renforcer l’accès à la santé, à l’eau potable et à l’éducation.





Cheikh Tidjane Gueye, le directeur d’exploitation de Comasel, a rappelé que cette entreprise s’inscrit dans une dynamique de responsabilité sociale à travers un programme annuel d’électrification rurale.





« Cette année, Comasel a déjà investi 2 milliards de francs CFA, permettant la réalisation de 63 kilomètres de lignes basse tension et 83 kilomètres de lignes moyenne tension, pour élargir l’accès à l’électricité dans les zones rurales », a-t-il précisé.





Il a souligné que la mise en service des villages de Dégou Niaye et Ndeugou entre dans ce vaste programme, qui vise à rendre l’électricité accessible à toutes les localités, conformément à la politique nationale d’électrification universelle.



