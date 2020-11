Élections américaines: les républicains s'éloignent de Donald Trump

Le décompte des bulletins de vote aux États-Unis est toujours en cours. Le candidat démocrate Joe Biden continue de creuser son avance et a affirmé jeudi soir ne plus avoir aucun doute sur le fait qu’il allait gagner l’élection. De son côté, le président américain Donald Trump s’est contenté de s’exprimer sur Twitter pour remettre en cause l’intégrité du scrutin.