Elections Locales : Aly Ngouille Ndiaye retient le mois de mars 2021

Le gouvernement vient de proposer un amendement sur le projet de loi, portant report des élections, prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux.



Et, la première phrase de l’article 1 du projet de loi, est amendée, ainsi qu’il suit : «Les élections départementales et municipales, prévues le 1er décembre 2019, sont reportées pour être tenues au plus tard le 28 mars 2021». « C’est déjà un acte salutaire », a apprécié Ndiaga Sylla du Gradec.



A retenir qu’Aly Ngouille Ndiaye semble avoir pris en compte l'avis de la société civile sur le report des élections locales.