Élection d’un nouveau maire de Dakar : la décision de la Cour Suprême

La Cour suprême du Sénégal a rendu une ordonnance, ce vendredi 22 août 2025, qui suspend provisoirement la décision du Préfet de Dakar déclarant la démission de Barthélémy Dias de son mandat de conseiller municipal, informe DakarActu.



La Cour suprême du Sénégal a rendu ce jeudi 22 août 2025 une ordonnance accédant à la requête de l'ancien maire Barthélémy Dias. La haute juridiction a fixé la date de l’audience au 25 août 2025 à 9h pour débattre de l'affaire. La requête Barthélémy Dias jugée recevable La requête, introduite par Barthélémy Dias le 21 août, a été jugée recevable.



Selon l’ordonnance N°001/2025, signée par Mme Aïssatou Diallo Ba, conseillère déléguée par le Premier Président de la Cour Suprême, la haute juridiction a autorisé la signification en urgence de la requête. Cette procédure concerne la suspension de l’exécution de la décision n°3925/F/D/DK/AP du 11 décembre 2024 prise par le préfet de Dakar, qui avait déclaré la démission d’un conseiller municipal de la ville.



